Центр поддержки экспорта Подмосковья включили в топ-3 по итогам 2025 года

12 февраля 2026, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Центр поддержки экспорта Московской области вошел в тройку лидеров рейтинга самых эффективных организаций России, помогающих предприятиям малого и среднего бизнеса выйти на международные рынки. Итоги работы региональных центров поддержки за 2025 год подвели в Казани на Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире».





Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, рейтинг формировали на основе ключевых показателей эффективности работы ЦПЭ. Это количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, заключивших экспортные контракты при поддержке центра, а также объём экспорта, осуществлённого при его содействии.



В прошлом году услуги фонда получили 932 субъекта предпринимательства. А общее количество оказанных услуг превысило 2500.

«При содействии фонда экспортные контракты заключили 180 субъектов. Объём поддержанного экспорта достиг 114,6 млн долларов США, а география охватила 42 страны. Наша миссия – сделать господдержку экспортёров максимально понятной и доступной через цифровизацию процессов», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.