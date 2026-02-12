Предприниматели Подмосковья за год получили через МСП.РФ 70 млн рублей микрозаймов

12 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели в 2025 году получили через Цифровую платформу МСП.РФ 70 млн рублей микрозаймов по ставке в два раза ниже ключевой. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Всего российским предпринимателям за год выдали через МСП.РФ около 23 млрд рублей льготных займов от государственных микрофинансовых организаций. Это на 26% больше, чем по итогам 2024-го.

«В прошлом году малый бизнес стал активнее привлекать льготное микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Им воспользовались около 8000 предпринимателей из 83 регионов страны, то есть на 15% больше, чем годом ранее. Если в 2024-м суммарный объем полученной таким образом поддержки составил 18 млрд рублей, то по итогам прошедшего года сумма выросла более чем на четверть и достигла 23 млрд рублей», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.