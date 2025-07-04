Три представителя Подмосковья вышли в финал двух педагогических конкурсов

04 июля 2025, 21:07

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Три участника из Московской области преодолели заочный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России» и вышли в финал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.







«В заочном этапе конкурса «Первый учитель» участвовали более 120 человек из разных регионов. Московскую область представляли 16 конкурсантов. По итогам отбора к очному этапу допущены 30 педагогов, в их числе – учитель Куриловской гимназии Владилена Лазарева из Серпухова, и преподаватель школы №29 из Химок Любовь Потапова. Конкурс «Директор года России» собрал 120 участников, в том числе трёх представителей Московской области. В финал вышел директор школы №2 из Истры Оскар Латыпов», – рассказали в министерстве.