В поликлинике Электростали открыли Школу по борьбе с ожирением
Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике на улице Пушкина в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первое занятие состоялось 1 сентября. Его провёл эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин. Он объяснил слушателям, что современные медикаменты помогут сбросить вес, но для поддержания здоровой формы необходимо изменить культуру питания.
«Нужно отказаться от подхода «нельзя есть почти ничего» Вместо этого нужно научиться выстраивать персональную систему питания, которая подходит конкретному человеку и может стать частью его обычной жизни», — объяснил Ирышкин.В Школе пациентов научат замечать неочевидные причины набора веса и помогут изменить повседневное поведение, чтобы лишний вес уходил без краткосрочных диет и жёстких ограничений. Записаться на занятия можно через лечащего врача.