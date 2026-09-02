В поликлинике Электростали открыли Школу по борьбе с ожирением

02 сентября 2026, 18:16

оригинал Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике на улице Пушкина в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Первое занятие состоялось 1 сентября. Его провёл эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин. Он объяснил слушателям, что современные медикаменты помогут сбросить вес, но для поддержания здоровой формы необходимо изменить культуру питания.





«Нужно отказаться от подхода «нельзя есть почти ничего» Вместо этого нужно научиться выстраивать персональную систему питания, которая подходит конкретному человеку и может стать частью его обычной жизни», — объяснил Ирышкин.