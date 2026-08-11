Образовательный проект МЧС собрал 300 подмосковных волонтёров
В Московской области финишировала серия обучающих мероприятий по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Участниками стали активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Ведомство выступило организатором образовательного проекта, который объединил добровольцев всего региона.
«Мы обучили 300 волонтёров навыкам оказания первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях. 10 интенсивных занятий дали ребятам не просто теоретические знания, а практические умения – от сердечно-лёгочной реанимации до развёртывания мобильного штаба», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Учебный процесс разбили на модули. Группы по 15 человек по очереди осваивали теорию и практику под руководством преподавателей Академии гражданской защиты МЧС России и инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.
«В экстренной ситуации счёт идёт на секунды. Ребята делали десятки повторов сердечно-лёгочной реанимации на манекенах, чтобы в условиях стресса руки действовали автоматически. Кроме того, мы учили их работать вместе, потому что спасение жизни – всегда командная работа», – объяснила инструктор по первой помощи Валерия Анатольева.Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».