Подросток пропал в Подмосковье

11 августа 2026, 19:59

В подмосковном Дмитрове ищут нуждающегося в помощи 17-летнего подростка

Фото: iStock/blinow61

В Дмитрове разыскивают 17-летнего Ярослава Репкина, пропавшего в этот вторник. Об этом сообщило отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».