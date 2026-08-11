Подросток пропал в Подмосковье
В Дмитрове разыскивают 17-летнего Ярослава Репкина, пропавшего в этот вторник. Об этом сообщило отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По данным волонтеров, в последний раз молодого человека видели в поселке городского типа Некрасовский. Он может нуждаться в медицинской помощи.
Рост юноши составляет 168 сантиметров. У него плотное телосложение, темные волосы и голубые глаза. Поиски осложняются тем, что одежда, в которой подросток был в момент исчезновения, неизвестна.
Ранее сообщалось, что полицейские совместно со спасателями нашли семью с восьмилетним ребенком, которая пропала во время сплава по реке Кан.
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