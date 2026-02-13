В Мытищах продолжают устранять последствия снегопада
Последствия мощного снегопада продолжают устранять в городском округе Мытищи, коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В уборке участвуют дворники и рабочие, задействована вся сезонная спецтехника.
«Снег убирают во дворах, на проездах, у входных групп, на подъездах к контейнерным площадкам, а также на муниципальных и региональных дорогах», — говорится в сообщении.За 12 февраля в округе вывезли полторы тысячи кубометров снега. Сегодня интенсивная уборка продолжается.
Особое внимание уделяется при этом замечаниям жителей — их заявки принимает Зимний штаб по телефону: +7-917583-63-43.
Ранее сообщалось, что на уборку подмосковных дворов от снега вышли более 12 тысяч коммунальщиков.