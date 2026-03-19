Образовательный центр в Клязьме примет учеников после капремонта 1 сентября

19 марта 2026, 16:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан проверил ход капремонта Образовательного центра №7 в Клязьме. Он осмотрел стройплощадку, оценил объём выполненных работ и поговорил с подрядчиками, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Основные демонтажные работы в здании завершены. На объекте задействована бригада из более чем 50 рабочих, которые сейчас монтируют новые инженерные системы.

«Здание старой постройки имеет определённые особенности. В процессе демонтажа выяснилось, что несущие конструкции требуют дополнительного усиления. Это, безусловно, вносит коррективы и добавляет сложности в процесс. Однако мы уверены, что справимся», – заверил Ждан.