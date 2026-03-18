В Пушкине провели смотр спецтехники для борьбы с ЧП
Смотр техники, предназначенной для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, провели в Пушкинском городском округе во вторник, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В проверке приняли участие замглавы округа Юрий Гордеев, представители городского хозяйства, а также сотрудники МЧС и лесной охраны.
«В ходе осмотра проверяли наличие и исправность спецоборудования, работоспособность агрегатов и узлов, укомплектованность расходным материалами и средствами для тушения пожаров, а также соответствие машин правилам безопасности», — говорится в сообщении.Проверку провели в преддверии сезона паводков и весенних природных пожаров. По итогам смотра всю технику признали готовой к использованию.