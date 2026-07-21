Ферме в Луховицах передали три гектара земли для животноводства
Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью три гектара передали из госсобственности в аренду без торгов фермерскому хозяйству в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На новом участке фермеры планируют содержать и пасти скот.
«Сейчас у фермы около десяти голов крупного рогатого скота. Предпочтение здесь отдают голштинской породе, коровы которой дают до восьми тысяч литров молока в год, и швицкой породе, молоко которой отличается жирностью и прекрасно подходит для изготовления творога и сыра», — говорится в сообщении.Коровы содержатся на свободном выгуле, что значительно повышает полезность и качество молока.
Ранее сообщалось, что в округе Домодедово ввели в эксплуатацию молочную ферму на 1 200 голов дойного стада.