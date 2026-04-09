Общеобластной субботник в Подмосковье проведут на 635 локациях

09 апреля 2026, 17:25

Места для проведения субботника 25 апреля определили в Московской области: уборка охватит 635 локаций — скверов, парков и дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Участникам будут выдавать рабочий инвентарь, а на крупных площадках предусматривается раздача горячей еды и чая, а также развлекательная программа.





«В этом году мы совместно с окружными администрациями определили 635 мест проведения ежегодных субботников. Они охватывают все пространства, где после зимы требуется ручная уборка. Кроме того, выделили 552 локации, где участники смогут получить инвентарь», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.