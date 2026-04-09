В гимназии №5 в Люберцах начнут готовить будущих прокуроров
Прокурорский класс откроется в гимназии №5 округа Люберцы в будущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В классе будут углублённо изучать обществознание и историю. В программу также войдут спецкурсы от сотрудников областной прокуратуры и практикующих юристов.
«Ученики прокурорского класса познакомятся с основами прокурорского надзора, гражданского и уголовного и процессов и смогут принять участие в моделировании судебных процессов, дебатах и правовых играх»», — рассказала замглавы городского округа Люберцы Виктория Бунтина.Она добавила, что гимназия №5 заключит договор о сотрудничестве Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина и целевые договоры с профильными вузами.