В гимназии №5 в Люберцах начнут готовить будущих прокуроров

09 апреля 2026, 16:52

Прокурорский класс откроется в гимназии №5 округа Люберцы в будущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В классе будут углублённо изучать обществознание и историю. В программу также войдут спецкурсы от сотрудников областной прокуратуры и практикующих юристов.





«Ученики прокурорского класса познакомятся с основами прокурорского надзора, гражданского и уголовного и процессов и смогут принять участие в моделировании судебных процессов, дебатах и правовых играх»», — рассказала замглавы городского округа Люберцы Виктория Бунтина.