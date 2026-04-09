В Подмосковье проверили почти 800 проб кормов с начала года
В Московской области специалисты контролируют качество и безопасность кормов для сельхозживотных. От состояния кормов напрямую зависит здоровье скота и безопасность продукции на столах потребителей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
С начала года в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области выполнено около 800 исследований поступивших образцов. Проверке подвергаются комбикорма, жмыхи и шроты — продукты переработки масличных культур.
Так, очередной анализ подтвердил безопасность партии кукурузного глютена из городского округа Ступино. С помощью методов молекулярной диагностики (включая ДНК-анализ на наличие генетических маркеров трансгенных культур) в образце не обнаружили следов ГМО. Заявителю выдан официальный протокол, необходимый для законного оборота и использования продукции.
В министерстве подчеркнули, что такой контроль помогает аграриям снижать риски при выборе кормов, соблюдать законодательство и формировать надежную кормовую базу для стабильной работы животноводческих комплексов.
