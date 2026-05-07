Общественные пространства Подмосковья начали украшать ко Дню Победы
В Московской области коммунальные службы начали масштабное оформление общественных пространств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Праздничный облик обрели центральные проспекты, бульвары, площади городов, внутриквартальные проезды и остановки общественного транспорта.
«Специалисты устанавливают флаги России, Московской области, копии Знамени Победы на опорах наружного освещения и фасадных флагштоках; размещают баннеры с тематическими надписями; завершают монтаж муралов на фасадах многоквартирных домов», – рассказали в ведомстве.
На прилегающих к воинским мемориалам площадях заменили цветочное оформление, установили трибуны для почётных гостей.
Завершить все работы планируют до 9 Мая.