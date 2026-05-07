Ушаков рассказал о планах Путина на День Победы

Ушаков: Путин как обычно выступит на параде 9 Мая
Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге сообщил о планах Владимира Путина на 9 мая.
В этом году Кремль не рассылал специальные приглашения на торжественные мероприятия ко Дню Победы, учитывая юбилейную дату в прошлом году. Однако некоторые иностранные лидеры выразили желание присутствовать на празднике, отметил Ушаков.
«Парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем, все как обычно, кроме демонстрации военной техники», — сказал он.Среди гостей ожидаются президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также группа руководителей республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном и бывшим главой Милорадом Додиком. В Москву также прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Ушаков добавил, что 8 мая Путин встретится с Лукашенко за ужином для обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов. Белорусский лидер и другие приглашенные примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая.
В 09:45 состоится официальная встреча с президентом России, после он и гости направятся на Красную площадь, где пройдет парад. Затем Путин вместе с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого состоится торжественный прием для гостей в Кремле.
Позднее у Путина запланированы двусторонние встречи с прибывшими гостями. Он проведет переговоры с Фицо, затем с султаном Ибрагимом и президентом Лаоса, а также с руководством республики Сербской. Завершит день встреча с главами Абхазии и Южной Осетии.