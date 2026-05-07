Ушаков рассказал о планах Путина на День Победы

07 мая 2026, 16:01

Ушаков: Путин как обычно выступит на параде 9 Мая

Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге сообщил о планах Владимира Путина на 9 мая.





В этом году Кремль не рассылал специальные приглашения на торжественные мероприятия ко Дню Победы, учитывая юбилейную дату в прошлом году. Однако некоторые иностранные лидеры выразили желание присутствовать на празднике, отметил Ушаков.

«Парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем, все как обычно, кроме демонстрации военной техники», — сказал он.