Общественный совет утвердил участников региональной программы «Герои Подмосковья»

30 июня 2025, 19:42

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Общественный совет утвердил участников региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» и их наставников. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.





«Герои Подмосковья» являются продолжением программы «Время Героев», которая реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина с марта 2024 года. Главной целью проекта является подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.





«Программа «Герои Подмосковья» – одна из самых заметных в стране. Заявки на участие подали более 2,4 тыс. человек. Это, конечно, говорит о большом запросе ребят, которые возвращаются с передовой. И задача Общественного совета – оказать максимальное содействие всем, кто себя проявил. Они должны получить шанс, возможность осуществить свою мечту, найти себя в разных отраслях, профессиях. Несомненно, большую роль в этой программе играет наставничество. Мы эту работу готовы осуществлять, сопровождать. Но во многом миссия наставника зависит от участника. Важно, чтобы было желание учиться», – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

