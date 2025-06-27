Муниципальные депутаты-единороссы поделились практиками работы на форуме в Подмосковье
Муниципальные депутаты-единороссы поделились идеями на форуме в Подмосковье
В Доме правительства Московской области состоялся форум муниципальных депутатов фракций «Единой России». На него собрались представители депутатского корпуса всех уровней, бойцы СВО, которые вступившие в ряды партии и в сентябре впервые будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления.
«Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые присутствуют в зале, благодаря решению президента участвуют в разных образовательных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу «Время героев», запустили региональную – «Герои Подмосковья». Будем рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях – не только политическом, но и управленческом», – сказал, выступая на форуме, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что девизом единороссов всегда было изречение «Пока мы едины – мы непобедимы!». И ключевой залог успеха – это реальные дела и реальная забота.
«В разное время мы стояли перед своими вызовами. Когда-то это был коронавирус, сегодня – особая ситуация, связанная с СВО. Большинство присутствующих в зале непосредственно оказывают поддержку нашим ребятам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения, их семьям и детям. Это – главный вызов. Выборы тоже важны, но на первое место мы всё-таки должны ставить то, что позволит нам победить. Это единство, поддержка и помощь», – отметил глава региона.Он добавил, что сегодня крайне важна вовлечённость муниципальных депутатов. Они отвечают на вопросы людей в своих округах, разъясняют решения властей. Кроме того, они помогают контролировать реализацию проектов строительства, расселения аварийного жилья, модернизации систем жизнеобеспечения и многих других направлений.
«У нас большое количество программ – будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. Во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается всё самое острое, что принципиально важно для любого человека. Необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса чётко понимал логику действий исполнительной, федеральной и региональной власти. Думаю, этот форум – для того, чтобы взаимопонимание у нас было полным», – подчеркнул Воробьёв.
Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев рассказал проектов, которые реализовала партия за последнее время. При этом он отметив вклад Московской области в поддержку новых регионов.
«Восстановлено 2,5 тыс. объектов капитального строительства. И здесь, помимо федеральных денег и федеральных программ, работают программы областные. Как регион-шеф Подмосковье вкладывает серьёзные ресурсы в эти территории. Хочется сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, всей его команде, депутатам. Я часто там бываю и вижу, как всё меняется, причем, меняется очень быстро. Люди это замечают», и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, подчеркнул Якушев.В Московской области – более 970 муниципальных депутатов фракций единороссов. По словам председателя Мособлдумы Игорь Брынцалов, их ряды пополняют бойцы, вернувшиеся из зоны СВО. В этом году 18 из них стали победителями предварительного голосования партии.
«Надеюсь, что все они по итогам сентябрьских выборов войдут в состав новых Советов депутатов. Мы окажем им необходимую поддержку. В регионе работают программа «Герои Подмосковья», есть Высшая партийная школа и школа наставничества в лице областных и федеральных депутатов», – отметил Брынцалов.
Ещё одной темой форума стала Народная программа.
«В 2021 году в ходе избирательной кампании мы собрали сотни тысяч наказов. Этот живой документ постоянно дополняется. С тех пор принято в работу ещё 45 тыс. вопросов, около половины из них уже решили. Также в Год защитника Отечества важно задавать стандарты патриотической работы, сохраняя связь героев прошлого и героев наших дней. Для этого мы запустили патриотическую программу «Успех V единстве поколений» с участием военных, муниципальных депутатов и членов первичных отделений», – рассказал парламентарий.По его словам, проведено порядка 5 тыс. мероприятий, в том числе лекции и уроки мужества, приуроченные к памятным датам.