Муниципальные депутаты-единороссы поделились практиками работы на форуме в Подмосковье

27 июня 2025, 17:22

Муниципальные депутаты-единороссы поделились идеями на форуме в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме правительства Московской области состоялся форум муниципальных депутатов фракций «Единой России». На него собрались представители депутатского корпуса всех уровней, бойцы СВО, которые вступившие в ряды партии и в сентябре впервые будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления.







«Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые присутствуют в зале, благодаря решению президента участвуют в разных образовательных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу «Время героев», запустили региональную – «Герои Подмосковья». Будем рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях – не только политическом, но и управленческом», – сказал, выступая на форуме, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв(Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В разное время мы стояли перед своими вызовами. Когда-то это был коронавирус, сегодня – особая ситуация, связанная с СВО. Большинство присутствующих в зале непосредственно оказывают поддержку нашим ребятам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения, их семьям и детям. Это – главный вызов. Выборы тоже важны, но на первое место мы всё-таки должны ставить то, что позволит нам победить. Это единство, поддержка и помощь», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«У нас большое количество программ – будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. Во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается всё самое острое, что принципиально важно для любого человека. Необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса чётко понимал логику действий исполнительной, федеральной и региональной власти. Думаю, этот форум – для того, чтобы взаимопонимание у нас было полным», – подчеркнул Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Восстановлено 2,5 тыс. объектов капитального строительства. И здесь, помимо федеральных денег и федеральных программ, работают программы областные. Как регион-шеф Подмосковье вкладывает серьёзные ресурсы в эти территории. Хочется сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, всей его команде, депутатам. Я часто там бываю и вижу, как всё меняется, причем, меняется очень быстро. Люди это замечают», и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, подчеркнул Якушев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Надеюсь, что все они по итогам сентябрьских выборов войдут в состав новых Советов депутатов. Мы окажем им необходимую поддержку. В регионе работают программа «Герои Подмосковья», есть Высшая партийная школа и школа наставничества в лице областных и федеральных депутатов», – отметил Брынцалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«В 2021 году в ходе избирательной кампании мы собрали сотни тысяч наказов. Этот живой документ постоянно дополняется. С тех пор принято в работу ещё 45 тыс. вопросов, около половины из них уже решили. Также в Год защитника Отечества важно задавать стандарты патриотической работы, сохраняя связь героев прошлого и героев наших дней. Для этого мы запустили патриотическую программу «Успех V единстве поколений» с участием военных, муниципальных депутатов и членов первичных отделений», – рассказал парламентарий.