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Тхэквондистка из Королёва завоевала награду чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Королёва Елизавета Кадымова на чемпионате России по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Соревнования проходили в Ледовом дворце города Набережные Челны. В турнире принимали участие более 300 атлетов из 36 российскихх регионов.

«Елизавета Кадымова выступала в весовой категории до 53 килограммов. На пути к финалу она одолела соперниц из Новосибирской области, Москвы и Самарской области. А в схватке за первое место проиграла по очкам представительнице Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Елизавета тренируется под руководством Сергея Сало. Администрация поздравила её и тренера с достойным выступлением.

Ранее сообщалось, что подмосковные каратисты выиграли финал Спартакиады учащихся в Саранске.
Лев Каштанов

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