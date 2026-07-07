Тхэквондистка из Королёва завоевала награду чемпионата России

07 июля 2026, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Королёва Елизавета Кадымова на чемпионате России по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проходили в Ледовом дворце города Набережные Челны. В турнире принимали участие более 300 атлетов из 36 российскихх регионов.





«Елизавета Кадымова выступала в весовой категории до 53 килограммов. На пути к финалу она одолела соперниц из Новосибирской области, Москвы и Самарской области. А в схватке за первое место проиграла по очкам представительнице Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.