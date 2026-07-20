Общественница Орлова встретилась с активом Совета ветеранов Пушкинского округа
Генеральный директор организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Радость моя» Инна Орлова побеседовала с активистами Совета ветеранов Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча прошла в неформальной обстановке. Собравшиеся пили чай и разговаривали о своих планах и надеждах.
«Мы давно дружим с клубом «Оптимист», а сегодня познакомились с Советом ветеранов. Оставила организации свой контакт, теперь будем на связи. Я пригласила ветеранов к нам в центр с ответным визитом, мы уже запланировали встречу», — поделилась Инна Орлова.На ветеранов новая знакомая произвела очень хорошее впечатление.
«Мы очень рады знакомству с Инной Орловой. Она действительно неравнодушный человек, который искренне заботится о детях и помогает старшему поколению», — отметили пожилые люди.В ходе встречи представители старшего поколения поделились своими наработками, а Инна Орлова подробно рассказала о центре «Радость моя».