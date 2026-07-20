Подмосковные управляющие организации провели в домах локальные ремонты

20 июля 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Сотрудники подмосковных управляющих организаций продолжают работу по содержанию дворов и общего имущества многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.