Подмосковные управляющие организации провели в домах локальные ремонты
Сотрудники подмосковных управляющих организаций продолжают работу по содержанию дворов и общего имущества многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Среди ежедневных задач – обновление элементов благоустройства, приведение в порядок фасадов и цоколя домов, другие работы.
Так, в подольском микрорайоне Кузнечики навели порядок во дворе на бульваре 65-летия Победы. Чтобы защитить территорию от стихийной парковки и сохранить свободный проход для жителей, там установили шесть антипарковочных полусфер.
В Мытищах на улице Трудовой у дома № 22 идёт благоустройство территории и мест общего пользования. Специалисты выполнили покраску входных групп, ремонт элементов детской площадки.
В Сергиевом Посаде у дома № 15 по улице Воробьёвской покрасили трубы наружного газопровода и ограждения палисадника.
Как напомнили в Минчистоты, содержание общедомового имущества в МКД и прилегающей территории – обязанность управляющих организаций. Если УО не выполняют эту работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства.
Читайте также: