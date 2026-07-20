Ремонт детсада при школе №12 в Подольске завершат в текущем году

20 июля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения подольской школы №12, расположенное по адресу: улица Кирова, 53а, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Сдать обновлённый детсад в эксплуатацию планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт в здании общей площадью почти две тысячи квадратных метров проводят за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных коммуникаций, отделочные работы и благоустройство прилегающей к детскому саду территории. На площадке заняты 85 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.