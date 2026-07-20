Стройготовность перехода у ЖК «Рублёвский» в Одинцове достигла 30%

20 июля 2026, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через ж/д пути строят в районе жилого комплекса «Рублёвский» в Одинцове. В настоящее время готовность объекта составляет около 30%. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Переход свяжет два городских квартала и обеспечит комфортный и безопасный переход через железную дорогу более 14 тысячам местных жителей.





«Сейчас строительство ведётся преимущественно на опорах: монолитные работы уже завершены, на опоре со стороны Минского шоссе приступили к бетонированию ростверка лестничного схода. На площадке заняты 20 человек, используются две единицы техники», — рассказал глава регионального Минтраса Марат Сибатулин.