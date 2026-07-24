Общественница Орлова встретилась с сотрудниками детсада в Пушкине

24 июля 2026, 13:27

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Общественная деятельница, генеральный директор организации социальной реабилитации детей-инвалидов «Радость моя» Инна Орлова встретилась с педагогическим коллективом детского сада «Золотой ключик» в микрорайоне Кудринка города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Детский сад рассчитан на 250 воспитанников. В нём оборудован физкультурный комплекс с бассейном, музыкальный зал и даже лингафонный кабинет для изучения иностранных языков.



