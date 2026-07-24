Общественница Орлова встретилась с сотрудниками детсада в Пушкине
Общественная деятельница, генеральный директор организации социальной реабилитации детей-инвалидов «Радость моя» Инна Орлова встретилась с педагогическим коллективом детского сада «Золотой ключик» в микрорайоне Кудринка города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детский сад рассчитан на 250 воспитанников. В нём оборудован физкультурный комплекс с бассейном, музыкальный зал и даже лингафонный кабинет для изучения иностранных языков.
Собравшиеся также обсудили, как развивать детей с особенностями физического и ментального здоровья.«Воспитатели спросили, как привлечь детей в учреждение. Я часто слышу о переполненных детских садах в разных микрорайонах, поэтому для меня было удивлением, что в «Золотом ключике» неполные группы. Но в этом есть и плюсы: воспитатели могут уделить максимум внимания каждому ребёнку», — отметила Орлова.