Жителей Красногорска приглашают принять участие в акции «Коробка храбрости»
Благотворительную акцию «Коробка храбрости» проводят единороссы Красногорска. Присоединится к ней приглашают всех неравнодушных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках акции для маленьких пациентов больниц муниципалитета собирают игрушки, раскраски и книги.
«Акция «Коробка храбрости» популярна по всей Московской области и набирает обороты. Если в 2023 году сторонники «Единой России» передали в подмосковные больницы около семи тысяч подарков, то в 2025 году — уже более 16 тысяч», — говорится в сообщении.В Красногорске сбор гостинцев проводится в партийной приёмной, расположенной по адресу: улица Лесная, дом №9, в администрации округа, а также в поликлинике в посёлке Архангельское.