Общественницу из Электрогорска Альбину Гришину поздравили с 80-летием

20 мая 2026, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов поздравил замечательную жительницу Электрогорска Альбину Николаевну Гришину с 80-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Балашов вручил юбиляру подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.



Альбина Николаевна родилась в послевоенном Калинине, окончила техникум при Калининском вагоностроительном заводе. В 1960-х годах с группой молодых специалистов приехала строить Электрогорский мебельный комбинат и отдала предприятию 40 лет, достигнув руководящих должностей. Много занимается общественной работой.

«Она своими руками рисовала эскизы автобусных остановок, собирала подписи жителей и добивалась их установки, боролась за экологию города и комфорт пациентов в поликлинике. Стояла у истоков создания городской Общественной палаты, два созыва занимала должность заместителя председателя комиссии по социальным вопросам. Гришина по праву считает себя связующим звеном между администрацией и жителями, работала со всеми главами округа последние 20 лет. Удостоена многочисленных благодарственных писем и грамот», – рассказали в администрации.