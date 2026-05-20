Общественницу из Электрогорска Альбину Гришину поздравили с 80-летием
ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов поздравил замечательную жительницу Электрогорска Альбину Николаевну Гришину с 80-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Балашов вручил юбиляру подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.
Альбина Николаевна родилась в послевоенном Калинине, окончила техникум при Калининском вагоностроительном заводе. В 1960-х годах с группой молодых специалистов приехала строить Электрогорский мебельный комбинат и отдала предприятию 40 лет, достигнув руководящих должностей. Много занимается общественной работой.
«Она своими руками рисовала эскизы автобусных остановок, собирала подписи жителей и добивалась их установки, боролась за экологию города и комфорт пациентов в поликлинике. Стояла у истоков создания городской Общественной палаты, два созыва занимала должность заместителя председателя комиссии по социальным вопросам. Гришина по праву считает себя связующим звеном между администрацией и жителями, работала со всеми главами округа последние 20 лет. Удостоена многочисленных благодарственных писем и грамот», – рассказали в администрации.
На встрече обсуждали текущие вопросы, волнующие Альбину Николаевну, в том числе судьба «Берёзовой рощи» в районе дома №1 по улице Максима Горького. Она просит благоустроить это пространство.
Помимо общественной работы, женщина пишет стихи, занимается выпечкой и создаёт цветы из бумаги.