В Электрогорске отпразднуют 80-летие города
Мероприятия, посвящённые 80-летию Электрогорска, проведут в городе 28-30 мая. Подготовку к празднику обсудили на совещании руководства Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов дал поручение ускорить проведение работ по благоустройству.
«80-летие Электрогорска — это важное событие для всех нас, его нужно встретить достойно. В этой связи напомнил службам о необходимости завершить все подготовительные работы. Отдельно поручил усилить контроль за благоустройством. В частности, речь идёт о раскопках около МФЦ — это социально значимый объект, навести там порядок нужно до конца недели», — сказал Сергей Балашов.Он также распорядился проверить качество покраски лавочек в муниципалитете, чтобы люди не пачкались после обновления покрытия.