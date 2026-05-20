Достижения.рф

В Электрогорске отпразднуют 80-летие города

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятия, посвящённые 80-летию Электрогорска, проведут в городе 28-30 мая. Подготовку к празднику обсудили на совещании руководства Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов дал поручение ускорить проведение работ по благоустройству.

«80-летие Электрогорска — это важное событие для всех нас, его нужно встретить достойно. В этой связи напомнил службам о необходимости завершить все подготовительные работы. Отдельно поручил усилить контроль за благоустройством. В частности, речь идёт о раскопках около МФЦ — это социально значимый объект, навести там порядок нужно до конца недели», — сказал Сергей Балашов.
Он также распорядился проверить качество покраски лавочек в муниципалитете, чтобы люди не пачкались после обновления покрытия.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0