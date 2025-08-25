Обследование в мобильных комплексах прошли 152 тыс. жителей Подмосковья
Мобильные медицинские комплексы с начала года совершили в Подмосковье уже около 6,7 тыс. выездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Регулярные выезды мобильных комплексов проводятся для жителей отдалённых территорий Московской области. Пациенты могут пройти там первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования.
«Важно организовать качественную и доступную медицинскую помощь для жителей отдалённых территорий региона. Для этого мы задействуем мобильные комплексы. С начала года проведено почти 6,7 тыс. таких выездов, осмотрены более 152 тыс. человек», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.Как отметили в министерстве, график выездов мобильных комплексов формируют с учётом потребности населённого пункта. Ознакомиться с расписанием выездов можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях.
Чтобы пройти медобследование, предварительная запись не нужна. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.