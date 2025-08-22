Подмосковные травматологи спасли ногу упавшей со шкафа девочки

22 августа 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали девочку, упавшую со шкафа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОДКТОБ была доставлена четырёхлетняя малышка с травмой, которую она получила, показывая сестре, как умеет залезать на шкаф. Зеркало стеллажа не выдержало нагрузки и оторвалось, рухнув прямо на ногу ребёнку.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



Врачи диагностировали у маленькой пациентки разрыв сухожилий второго пальца правой стопы, переломы ногтевых фаланг первого и второго пальцев. Было решение экстренно проводить операцию.

«Мы провели первичную хирургическую обработку ран, восстановили анатомию сухожилий пальца стопы. Была выполнена открытая репозиция отломков ногтевых фаланг пальцев и фиксация их металлическими стержнями внутри кости», – рассказал об операции врач-травматолог-ортопед МОДТКОБ Георгий Труммель.