Подмосковные больницы получили оборудование для микрохирургических операций

22 августа 2025, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные медучреждения поступило четыре новых микроскопа для микрохирургических операций. Их получили Наро-Фоминская, Пушкинская клиническая больница им. В.Н. Розанова и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.







«Новые операционные микроскопы позволяют хирургам прямо во время вмешательства получать изображение высокой чёткости при многократном увеличении. Это важно для эффективности лечения. На закупку четырёх единиц оборудования было направлено более 90 млн рублей», – отметил Забелин.

«Это уникальное оборудование. Теперь помощь для наших пациентов выйдет на принципиально другой уровень. Микроскоп увеличивает изображение операционного поля, позволяя хирургам с высокой точностью восстанавливать повреждённые нервы, сосуды и сухожилия. Также наши врачи смогут проводить сложнейшие операции по реплантации оторванных пальцев, восстановлению двигательной функции кисти после тяжёлых травм и лечению различных заболеваний», – пояснил заведующий отделением травматологии Селятинского подразделения Наро-Фоминской больницы Тавриз Аббасов.