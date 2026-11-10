Талдомские врачи сделали восемь операций пациентке с тяжёлым перитонитом

10 ноября 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненской больницы в Талдоме полтора месяца боролись за жизнь больной терминальным перитонитом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Скорая помощь экстренно доставила женщину в хирургическое отделение с острой болью в животе. Её самочувствие постепенно ухудшалось в течение двух недель до госпитализации, но за помощью она не обращалась.



По результатам УЗИ и КТ врачи оценили состояние пациентки как критическое. У неё развились тяжелейший перитонит и заражение крови на фоне запущенного аппендицита. Из-за позднего обращения за 14 дней аппендикс полностью сгнил и отделился. Гной и кишечное содержимое вылились в брюшную полость, вызвав диффузный перитонит. Воспаление охватило значительную часть брюшной полости.

«Состояние было крайне тяжёлым. Но вместо одной большой и травматичной операции мы выбрали более бережный, многоэтапный подход. Было решено оперировать малоинвазивно. Мы выполнили восемь повторных щадящих лапароскопических операций. Через маленькие проколы раз за разом промывали брюшную полость, убирая гной и некротические ткани», – рассказал врач-хирург, заведующий отделением хирургии в Талдоме Вадим Афроськин.