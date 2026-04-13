Подмосковный горнолыжник Хорошилов будет тренировать сборную России
Подмосковный спортсмен, участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов станет тренером мужской сборной страны по горным лыжам. Об этом сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.
11 апреля Хорошилов в последний раз вышел на старт в качестве спортсмена.
«Он внёс огромный вклад в развитие нашего спорта в стране, своими результатами привлекал внимание болельщиков. Хорошилов был спортсменом высочайшего уровня, составлял конкуренцию мировым лидерам. Ему предложили стать тренером мужских команд России, и он согласился. Тренерский совет в ходе голосования добрил его кандидатуру. Он будет работать с нами и передавать свой опыт другим», – сказал Мельников ТАСС.По его словам, сейчас нужно пройти процедуры по оформлению в новой должности.
В активе 42-летнего Хорошилова – победа на этапе Кубка мира в Австрии в слаломе в 2015 году. Помимо этого, он девять раз становился призёром этапов этого турнира. В 2017-м занял пятое место на чемпионате мира, показав лучший результат среди россиян.