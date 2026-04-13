В Подольске покажут иранскую и вьетнамскую постановки чеховской «Чайки»

13 апреля 2026, 09:07

оригинал

Необычные спектакли по классической пьесе Чехова «Чайка» привезут в Подольск театры из Ирана и Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Показы состоятся в рамках XXVI фестиваля «Мелиховская весна», который будет проходить в Подмосковье с 22 по 31 мая.





«Иранская труппа 26 мая сыграет спектакль «Константин Гаврилович Треплев». Зрители увидят, как знакомый текст соединяется с культурой и музыкой южного Ирана. В постановке примут участие четыре актёра — три иранца и один россиянин», — говорится в сообщении.