В Подольске покажут иранскую и вьетнамскую постановки чеховской «Чайки»
Необычные спектакли по классической пьесе Чехова «Чайка» привезут в Подольск театры из Ирана и Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Показы состоятся в рамках XXVI фестиваля «Мелиховская весна», который будет проходить в Подмосковье с 22 по 31 мая.
«Иранская труппа 26 мая сыграет спектакль «Константин Гаврилович Треплев». Зрители увидят, как знакомый текст соединяется с культурой и музыкой южного Ирана. В постановке примут участие четыре актёра — три иранца и один россиянин», — говорится в сообщении.А 27 мая зрители смогут увидеть прочтение «Чайки» вьетнамским театром «Ле Нгок».
Кроме того, 30 мая на сцене Подольского драмтеатра состоится ещё один фестивальный показ — театр кукол из Нижнего Тагила представит свою «Каштанку».