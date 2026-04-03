В семи округах Московской области отремонтировали остановки

03 апреля 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в семи подмосковных округах специалисты Мосавтодора на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели на территории четырёх городов, а также в малых населённых пунктах.





«В городской черте остановки общественного транспорта починили Фабричном шоссе в Старой Купавне, на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, на улице Ленина в Лобне и на улице Пушкина в Луховицах», — говорится в сообщении.