В семи округах Московской области отремонтировали остановки
Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в семи подмосковных округах специалисты Мосавтодора на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на территории четырёх городов, а также в малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки общественного транспорта починили Фабричном шоссе в Старой Купавне, на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, на улице Ленина в Лобне и на улице Пушкина в Луховицах», — говорится в сообщении.Кроме того, павильоны привели в порядок на дороге в деревне Чукаево Орехово-Зуевского округа, на Центральной улице в селе Гжель Раменского округа и на Центральной улице в деревне Московка под Серпуховом.