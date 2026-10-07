В подмосковном лесу мужчину укусила ядовитая змея

07 октября 2026, 13:14

оригинал Фото: istockphoto.com/SzymonBartosz

Мужчину в лесу укусила за ногу ядовитая змея. Пострадавшего спасли врачи Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В стационар мужчину доставили через полчаса после укуса. В дороге он несколько раз терял сознание, его бросало то в жар, то в холод, а нога сильно отекла. Пациента положили в реанимацию.





«Пострадавшему сразу начали проводить антибиотикотерапию, антигистаминную, инфузионную, противоядную и десенсибилизирующую терапию. Мы также проконсультировались с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки. Дополнительно наложили на укушенную ногу гипс, чтобы обеспечить полную неподвижность и замедлить распространение яда», — рассказал анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Сергиево-Посадской больницы Михаил Голованов.