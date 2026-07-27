Обучение практикам бережливого производства прошли 28 подмосковных предприятий

27 июля 2026, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На базе Регионального центра компетенций Московской области работают Фабрика производственных процессов и Фабрика офисных процессов. С начала года обучение там прошли 28 предприятий, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Обучение включает изучение инструментов бережливого производства. Фабрика процессов также предлагает финансовую модель работы предприятия. В результате участники могут оценить прямое влияние инструментов бережливого производства на рост финансовых показателей предприятия.

«За шесть месяцев этого года участниками Фабрики производственных процессов и Фабрики офисных процессов стали 400 сотрудников 28 предприятий. Так, обучение по программе ФПП прошли 15 предприятий региона и 217 сотрудников, по программе ФОП – 183 сотрудника 13 компаний», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.