В Подмосковье за пять лет жильё получили более 4 600 детей-сирот

27 июля 2026, 12:59

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4 613 детей-сирот стали обладателями квартир в Московской области с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Получить жильё в регионе сироты могут в том числе по сертификатам. Эта опция появилась в 2023 году. Сертификат выдаётся на определённую сумму и позволяет купить квартиру по своему выбору в любом районе Подмосковья.





«В 2023 году, когда программа только стартовала, сертификаты выбирали около 40% участников, к 2026 году этот показатель уже свыше 90%. Всего из более чем четырёх с половиной тысяч обеспеченных жильём сирот сертификаты выбрали более двух тысяч человек», — отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.