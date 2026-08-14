Обучение цифровой грамотности в МФЦ Подмосковья прошли 1,5 тыс. долголетов

14 августа 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше полутора тысяч участников проекта «Активное долголетие» прошли обучение работе с цифровыми сервисами в офисах «Мои документы» Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





На групповых занятиях пожилых людей учат пользоваться порталом госуслуг, проводить онлайн-оплату ЖКУ, заказывать справки, записываться на приём к врачу и пр. Отдельное занятие посвящают использованию мессенджера МАХ.





«Цифровая грамотность для жителей старшего возраста — это комфорт, безопасность и новые возможности в повседневной жизни. Мы видим, как благодаря проекту «Активное долголетие» подмосковные пенсионеры осваивают современные технологии. Наши специалисты пошагово объясняют все нюансы работы с приложениями и порталами», — сказала директор подмосковного Центра компетенций госуправления Галина Варганова.