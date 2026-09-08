Обучение в канун зимы прошли около 370 подмосковных специалистов водоканалов ЖКХ

08 сентября 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Учебно‑курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Московской области с начала года обучил 369 специалистов. Занятия проходили по четырём образовательным программам, сообщили в пресс-службе ведомства.





Отработанные профессиональные навыки позволяют сотрудникам своевременно реагировать на сбои и обеспечивать соблюдение нормативов водоснабжения даже в периоды пиковой сезонной нагрузки. Специалисты повысили квалификацию по следующим программам: слесарь аварийно‑восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения; машинист насосных установок; аппаратчик химводоочистки.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО Сотрудников подготовили для бесперебойной перекачки жидкостей, от которой зависят технологические процессы и безопасность; обучили монтажу и ремонту внутренних санитарно‑технических систем; познакомили с водно‑химическим режимом котельных, ТЭЦ и тепловых сетей.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Для отдельных видов работ предусмотрены дополнительные требования. Это аттестация в Ростехнадзоре, дополнительная аттестация при обслуживании газового оборудования, наличие группы по электробезопасности не ниже второй – для работ с электрооборудованием. Обязательны также медосмотры и психиатрические освидетельствования.



Обучение прошли специалисты из Одинцова, Химок, Павлово-Посадского, Домодедово, Истры и Черноголовки.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного резерва кадров линейных специалистов. Именно они держат оборону на местах, в любое время суток и вне зависимости от погодных условий обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования», – отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.