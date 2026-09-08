В МОНИКИ с начала года провели около 120 трансплантаций донорских органов

08 сентября 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

119 операций по трансплантации донорских органов провели в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пересадка органов — это высокотехнологическая медицинская помощь. Она применяется, когда другие методы лечения не помогают.





«Для пациентов с терминальными стадиями сердечной, печёночной и почечной недостаточности пересадка — это единственный шанс не просто продлить жизнь, а вернуть возможность жить полноценно», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.