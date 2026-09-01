Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 32 тысяч семей
Бесплатное обучение в школах будущих родителей, открытых на базе перинатальных центров и роддомов, могут пройти жители Московской области. С начала текущего года такой возможностью воспользовались свыше 32 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Уроки проводят пренатальные психологи, акушеры-гинекологи, неонатологии и специалисты по грудному вскармливанию.
«Программа школ будущих родителей охватывает все значимые этапы — от дородового периода до первых месяцев жизни ребёнка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Расписание занятий в школах будущих родителей публикуют на сайтах и в соцсетях медицинских организаций.