В истринском ЖК «Кембридж» построили ещё десять домов
Десять новых домов блокированной застройки возвели в составе жилого комплекса «Кембридж» на территории округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройки уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
«ЖК «Кембридж» — это посёлок, созданный в стиле классического английского городка. В проект входят как жилые дома-таунхаусы, так и объекты социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.В посёлке есть свой детский сад, воркаут-площадки, футбольное поле, зоны для игры в волейбол, баскетбол, теннис и хоккей, открыты творческие мастерские, работает падел-клуб. Обустроены пять бульваров и площадка для выгула собак. Все инфраструктурные объекты застройщик возводит за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.