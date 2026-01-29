Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 60 тыс. человек

29 января 2026, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Школы будущих родителей работают при роддомах и перинатальных центрах Московской области. За минувший год обучение в них прошли более 60 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Занятия в школах проводят акушеры-гинекологи, перинатальные психологи, неонатологи и другие специалисты.





«Школы будущих родителей помогают подготовиться к появлению малыша. Здесь будущие мамы и папы получают поддержку, ответы на важные вопросы и практические знания — от подготовки к родам до первых месяцев жизни ребёнка. Обучение проводится бесплатно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.