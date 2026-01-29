В Луховицах приступили к капремонту школы №9

29 января 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе №9, расположенной в Учебном переулке в Луховицах, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание, в котором размещается учебное заведение, построили 32 года назад, его общая площадь составляет около 2,7 тыс. квадратных метров.





«Сейчас на объекте проводятся демонтажные работы», — говорится в сообщении.