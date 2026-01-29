В Луховицах приступили к капремонту школы №9
В школе №9, расположенной в Учебном переулке в Луховицах, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание, в котором размещается учебное заведение, построили 32 года назад, его общая площадь составляет около 2,7 тыс. квадратных метров.
«Сейчас на объекте проводятся демонтажные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе проведут отделку помещений, обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новую мебель и оборудование — в том числе в спортивном зале и пищеблоке. В программу входит также благоустройство прилегающей территории.
Работы планируется завершить в 2027 году.