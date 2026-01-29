В Котельниках построили дом на 229 квартир
Дом на 229 квартир построили в составе ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь квартир в новостройке составляет около 11,5 тыс. квадратных метров.
«В доме представлены квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных с кухней-гостиной», — говорится в сообщении.Входная группа сделана по принципу безбарьерной среды. На первом этаже размещаются коммерческие помещения: там откроются магазины, кафе и бытовые сервисы. Во дворе обустроена детская игровая зона и места для тихого отдыха.
Проект ЖК включает в себя также объекты социальной инфраструктуры — детский сад и школу. Кроме того, несколько детских садов находятся в шаговой доступности.