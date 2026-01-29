В Котельниках построили дом на 229 квартир

29 января 2026, 09:36

Дом на 229 квартир построили в составе ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь квартир в новостройке составляет около 11,5 тыс. квадратных метров.





«В доме представлены квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных с кухней-гостиной», — говорится в сообщении.