Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли около 20 тыс. человек

05 мая 2026, 14:35

Почти 20 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Занятия проводятся бесплатно, их ведут акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и специалисты по грудному вскармливанию.





«Появление ребёнка меняет жизнь семьи. У будущих родителей может возникнуть масса вопросов о подготовке к родам, послеродовом восстановлении, уходе за ребенком и этапах развития малыша. Поэтому при роддомах и перинатальных центрах Подмосковья работают школы будущих родителей, представляющие квалифицированную помощь», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.