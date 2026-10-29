В Подмосковье подали более 26 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за детский сад

29 октября 2026, 09:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 26 тысяч заявлений на получение компенсации за оплату детского сада подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсации положены многодетным и нуждающимся семьям. Сумма выплаты зависит от статуса заявителя и оставляет от 20 до 70% стоимость детсада.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Пользователь должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.