Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 840 человек
В Московской области работают 42 школы паллиативного пациента для родственников и социальных работников. С начала года обучение в таких школах прошли свыше 840 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи, психологи и специалисты смежных сфер.
«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице, сейчас это уже целая сеть. Там можно узнать об основах ухода, создании комфортных условий и о многом другом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Обучение в школах паллиативного пациента проводится бесплатно. Адреса школ, а также темы и графики занятий опубликованы на подмосковном портале паллиативной помощи, на сайтах больниц и в их соцсетях.