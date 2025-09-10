Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 840 человек

10 сентября 2025, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работают 42 школы паллиативного пациента для родственников и социальных работников. С начала года обучение в таких школах прошли свыше 840 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи, психологи и специалисты смежных сфер.





«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице, сейчас это уже целая сеть. Там можно узнать об основах ухода, создании комфортных условий и о многом другом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.