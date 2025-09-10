В Балашихе отчитались о ходе строительства многопрофильной больницы

10 сентября 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Самую крупную многопрофильную больницу на востоке Московской области возводят в балашихинском микрорайоне Ольгино. О ходе работ рассказали в подмосковном министерстве строительного комплекса.





В настоящее время во всех корпусах и паркинге больницы практически завершены монолитные работы. Сейчас ведётся устройство кровли и внутренней и наружной каменной кладки, а также монтаж инженерных систем.





«Мощность больницы будет составлять 1123 койки, в штат войдут свыше 3 тысяч врачей 26 профилей. В составе больницы предусмотрены региональный сосудистый центр и консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.