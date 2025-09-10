Жительнице Подмосковья трансплантировали на место удалённой груди мышцу спины

10 сентября 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гигантскую опухоль молочной железы удалили онкологи Люберецкой больницы у 67-летней женщины. Для закрытия образовавшегося дефекта врачи использовали спинную мышцу пациентки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентка поступила в больницу с новообразованием размером 17 сантиметров, занимавшим две трети груди. Опухоль оказалась доброкачественной, но её всё равно требовалось удалить. При этом поставить вместо поражённых тканей имплант оказалось невозможным: из-за сахарного диабета у пациентки был слишком высок риск отторжения.





«Тогда мы приняли альтернативное решение: удалили опухоль и восстановили грудь с помощью кожно-мышечного трансплантата, взяв за основу часть широчайшей мышцы самой пациентки», — рассказал заведующий отделением для лечения рака молочной железы и кожи Фархад Шамилов.