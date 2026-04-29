Победители «Студвесны Подмосковья» отправятся на финалы в Красноярск и Хабаровск
В Подмосковье подвели итоги регионального отбора Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области. Вместе с региональной Росмолодёжью оно выступило организатором проекта «Студвесна Подмосковья 2026».
Конкурс собрал на одной сцене сотни талантливых студентов вузов и колледжей региона.
«Около 1500 участников, более 200 номеров – за этими цифрами недели репетиций, волнение и желание быть услышанным. Фестиваль даёт такую возможность и тем, кто впервые пробует себя в творчестве, и тем, кто уже серьёзно им занимается. Впереди – финалы в Красноярске и Хабаровске. Желаю всем удачи», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Участники представили работы разных жанров. Вокалисты исполняли рок-хиты, народные, патриотические и джазовые композиции. В конкурсе театрального направления звучали поэзия Есенина, Рождественского, проза Достоевского и Булгакова. Хореография объединила народные танцы, тибетские и цыганские мотивы, классический балет и современную пластику.
Выступления оценивало жюри экспертов в области культуры и искусства. Главными критериями отбора стали исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность и контакт со зрителем.
По итогам областного этапа будет сформирована сборная Московской области. Студенты вузов представят регион на всероссийском финале в Красноярске, а представители колледжей – в Хабаровске.