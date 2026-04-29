Победители «Студвесны Подмосковья» отправятся на финалы в Красноярск и Хабаровск

29 апреля 2026, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье подвели итоги регионального отбора Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области. Вместе с региональной Росмолодёжью оно выступило организатором проекта «Студвесна Подмосковья 2026».





Конкурс собрал на одной сцене сотни талантливых студентов вузов и колледжей региона.

«Около 1500 участников, более 200 номеров – за этими цифрами недели репетиций, волнение и желание быть услышанным. Фестиваль даёт такую возможность и тем, кто впервые пробует себя в творчестве, и тем, кто уже серьёзно им занимается. Впереди – финалы в Красноярске и Хабаровске. Желаю всем удачи», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО